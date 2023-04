Drei Jubiläen gibt es am 30. April in Breitenbach zu feiern. Zum einen feiert die Aktive Wehr ihr 75-jähriges Bestehen. Darüber hinaus wird die Jugendfeuerwehr 50, gleiches gilt für den Feuerwehrverein.

In Breitenbach werden derzeit Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Die zuständige Firma hatte den dafür notwendigen Füllsand auf der gepflasterten Fläche hinter dem Feuerwehrgerätehaus abgeladen, wo am Sonntag, 30. April, ein Teil der Jubiläumsfeier über die Bühne gehen soll. Vom Sand ist nichts mehr zu sehen, lediglich eine verschmutzte Steinfläche. Damit auch diese verschwindet, hat Jugendwart Max Lieblang die Reinigung mit einer Übung seiner Schützlinge verknüpft. Die Nachwuchswehrleute spülten mit dem Strahlrohr den Dreck herunter, als ob sie einen Brand zu löschen hätten. Acht Mitglieder (zwischen zwölf und 15 Jahren) hat die Jugendfeuerwehr aktuell. „Diese Zahl ist für einen kleinen Ort wie Breitenbach sehr gut“, sagt Lieblang. Erst kürzlich seien zudem fünf Personen aus der Jugend in die Aktive Wehr gewechselt.

Die Jugendfeuerwehr feiert dieses Jahr ihren 50. Geburtstag, die Breitenbacher Feuerwehr ist indes einiges älter. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie 1859, wie Wehrführer Andreas van Wageningen aus der niedergeschriebenen Historie zu berichten weiß. Die Wehr, wie man sie heute kenne, sei allerdings 1947 gegründet worden. Damals ließen sich 20 Freiwillige in der Nachkriegszeit dazu verpflichten. Heuer seien es 24 Aktive und sieben in der Alterswehr. Der Stellenwert und die Beliebtheit der Wehrleute in Breitenbach habe sich beim Flächenbrand im vergangenen Jahr gezeigt. „Da haben uns die Bürger mit Essen und Trinken versorgt. So einen Zuspruch habe ich noch nie erlebt“, berichtet van Wageningen.

Langjährige Mitglieder ehren

Wichtiger Bestandteil und ein Bindeglied für die Aktiven sei der Feuerwehrverein. Dieser finanziert sich hauptsächlich über die Teilnahme an Festen mit Verkaufsständen. Der Vorsitzende des Vereins, Horst Ulrich, ist gebürtiger Breitenbacher. Der Wehrleiter außer Dienst war 45 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann. „Wir unterstützen die Wehr, wo sie uns braucht“, sagt der 67-Jährige. Zuletzt hat der Verein die T-Shirts aller Aktiven und Jugendlichen gekauft und bedrucken lassen. „Wir haben auch schon 10.000 Euro zugesteuert, damit ein Einsatzfahrzeug so bestellt werden konnte, wie wir uns die Ausstattung gewünscht haben“, schildert Ulrich.

„Wir sind froh, den Verein als Partner zu haben, nicht nur aus monetärer oder arbeitstechnischer Sicht. Vielmehr auch, dass die jahrelange Kameradschaft mit ihnen immer noch hochgehalten wird“, verdeutlicht der 58-jährige van Wageningen.

Die dreifache Jubiläumsfeier beginnt ab 11 Uhr mit den Festreden von Andreas van Wageningen, Max Lieblang und Horst Ulrich. Zudem werden Grußworte von Vereinen und politischen Vertretern erwartet. Darüber hinaus werden zwölf Vereinsmitglieder für 25 und 50 Jahre Zugehörigkeit geehrt.