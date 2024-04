Am Samstag dürften auffällig viele polierte Autos im Kuseler Land unterwegs sein. Grund dafür ist das erste „Oldtimer-Event Bostalsee Regularity“ des Motorsportclubs (MSC) Obere Nahe. Die Route führt unter anderem durch den Landkreis.

Die „Bostalsee Regularity“ ist laut den Veranstaltern eine Touristikfahrt für Old- und Youngtimer auf vorgegebenen Strecken. Geschwindigkeit spiele dabei keine Rolle, da es sich um eine sogenannte Gleichmäßigkeitsfahrt handele. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liege bei 50 Stundenkilometern. Entlang der Strecke komme es zu keinen Sperrungen, allerdings sei zeitweise mit verstärktem Fahrzeugaufkommen zu rechnen – sogar auf einigen Feldwegen.

Die „Bostalsee Regularity“ spreche speziell Freunde lebensälterer Fahrzeuge an und biete ihnen eine Möglichkeit, sich „ohne geschwindigkeitsbedingten Leistungsdruck in einem Wettbewerb zu messen oder aber nur eine Ausfahrt im Kreise Gleichgesinnter zu genießen“. Auf der Internetseite schreibt der Verein: „Mitten im Herzen unserer bekannten Ferienregion wollen wir ein rollendes Automuseum etablieren.“ Zugelassen sind deshalb nur mindestens 20 Jahre alte Fahrzeuge bis zum Baujahr 2004.

Start ist um 9 Uhr in Nohfelden

Das erste Fahrzeug startet kurz nach 9 Uhr am Veranstaltungszentrum im Golfpark von Nohfelden. Dort ist auch ab 19 Uhr die Zielankunft geplant. Dazwischen sind die Teilnehmer auf einer 350 Kilometern langen Strecke im Saarland und in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Die Route führt durch den Landkreis Birkenfeld. Auf der Kirner Kyrburg findet die Mittagspause statt. Über den Soonwald, den Hunsrück und den Landkreis Bad Kreuznach geht es weiter ins Glan- und Lautertal. Im Dorfgemeinschaftshaus von Deimberg ist eine Kaffeepause für die Teams angesetzt. Weiter führt die Strecke durch das Kuseler Land und den Westrich zurück nach Nohfelden.

Viel Abstimmung im Vorfeld nötig

Bei der Premierenveranstaltung sind laut den Veranstaltern Gäste aus Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz und den Niederlanden als Teilnehmer am Start. Das älteste angemeldete Fahrzeug ist ein Ford „Modell T“ aus 1923, besser bekannt als „Thin Lizzy“. Das „Modell T“ ist das erste Auto, das am Fließband gefertigt wurde und so preislich massentauglich war. Am Start sind auch viele ältere Modelle von Porsche und Mercedes-Benz.

Dass die Teilnehmer eine Strecke von rund 350 Kilometern in den verschiedensten Regionen des Saarlandes und des benachbarten Rheinland-Pfalz befahren können, habe viel Absprache erfordert. Laut den Veranstaltern wurde dafür mit mehr als 50 Bürgermeistern und vielen Verbandsgemeindeverwaltungen zusammengearbeitet.

Info

Die Informationen zur Veranstaltung sind auf der Internetseite des MSC zu finden, www.msc-obere-nahe.de, und es wurde eigens eine Homepage zur Ausfahrt eingerichtet: www.bostal-see-regularity.de.