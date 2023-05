Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Biber hat es sich derzeit offenbar am Glan in Ulmet bequem gemacht. Wer dieser Tage am dortigen Glanufer spazieren geht, kann seine Spuren an diversen Bäumen entdecken. Und manch einem Spaziergänger ist der Nager sogar schon über den Weg gelaufen.

Es sind charakteristische Spuren, die sich da an so manchem Baum entlang des Glans in Ulmet finden. Nach den ersten Sichtungen kam deshalb auch sofort der Verdacht auf, dass sich dort derzeit mindestens