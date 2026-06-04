Beim Wasgau-Markt in der Sander Straße hat DHL eine neue solarbetriebene Packstation in Betrieb genommen. Wie das Logistikunternehmen mitteilt, können Kunden dort rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 75 Fächer. Bei der Packstation 228 in Schönenberg-Kübelberg, Sander Straße 24, handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display mehr hat. Kunden können ihn ausschließlich per Smartphone bedienen.

DHL betreibt nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 18.000 Pack- und Poststationen, 12.400 Postfilialen und 10.000 DHL-Paketshops. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation notwendig. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post-& -DHL-App.