Die zweite Fußballmannschaft der TSG Wolfstein-Roßbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Lokalrivalen vom SV Einöllen. Ein Duell mit gedämpfter Brisanz.

Tabellarisch fehlt dem Duell ein wenig die Brisanz. „Rowo II“ würde die Saison gerne noch als Fünfter abschließen, der SVE hat sich in den letzten Wochen nach drei Siegen in Folge wohl schon den größten Abstiegssorgen entledigt.

Obwohl seine Mannschaft aus den sechs Punktspielen in diesem Jahr „nur“ sechs Punkte geholt hat, sagt Spielertrainer Patrik Dejon, „dass wir noch im Soll sind“. Aktuell wird die Zweite der TSG in der Tabelle auf Rang sieben geführt, der Fünfte ist nur zwei Punkte voraus. Und die Gegner im Jahr 2026 hatten es bis dato in sich, sind allesamt unter den Top Acht platziert. Siege gab es beim 1:0 gegen die SG Hüffler/ Wahnwegen und bei 7:0 gegen den TuS Glan-Münchweiler.

„Rowos“ ohne die nötige Konstanz

„Wir haben über die Saison schon auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch gegen die absoluten Spitzenmannschaften zu bestehen, haben das Hinspiel gegen die SG Hirsau unentschieden gespielt, bei der SG Pfeffelbach/ Konken/EDO gewonnen, daheim gegen die SG Jettenbach/Eßweiler/ Rothselberg oder eben Anfang diesen Jahres gegen Hüffler/Wahnwegen. Um aber eine noch bessere Rolle zu spielen, fehlte uns auch ein bisschen die nötige Konstanz“, so Dejon, der auch betont, „dass man als zweite Mannschaft immer auch davon abhängig ist, was und wie es bei der ersten Mannschaft läuft.“

Für die restlichen Spiele dieser Saison hofft der 34-Jährige, „dass wir da ähnlich punkten können wie in der Vorrunde“. Da waren es 15 von 21 möglichen Punkten. Schafft man das erneut, ist der anvisierte fünfte Platz durchaus realistisch.

SV Einöllen mit guten Ergebnissen

Im Hinspiel gab es beim SV Einöllen einen 3:1-Erfolg. „Das wäre auch mein Tipp für dieses Mal“, hofft Dejon auf einen erneuten Dreier im Lokalkampf. „ Einöllen hat in den letzten Wochen gute Ergebnisse erzielt. Schön, dass sie wahrscheinlich in der Liga bleiben und wir dieses Derby weiterhin haben. Sie sind eine unbequem zu bespielende Mannschaft, aber wir haben das klare Ziel, das Heimspiel für uns zu entscheiden“, gibt der sportlich Verantwortliche vor. Personell dürften ihn keine allzu großen Sorgen plagen, kann er doch bei Bedarf auf Verstärkung aus der am Sonntag spielfreien Bezirksliga-Mannschaft zurückgreifen.

Trainer und Topscorer

Für den SV Einöllen unter der Leitung von Spielertrainer Sajoscha Basalyk liefen die letzten Wochen vor der Osterpause optimal. Drei Spiele, drei Siege und der vermutliche Klassenverbleib. „Ich denke, dass wir ein bisschen mehr Glück hatten als in der Vorrunde. Eigene Fehler wurden nicht direkt bestraft, und wenn wir die Chancen hatten, haben wir endlich die Tore gemacht,“ erklärt Basalyk die positive Formkurve. Auch persönlich läuft es für Einöllens Nummer vier. Mit drei Toren in den letzten drei Spielen avancierte der Trainer zum Topscorer seiner Mannschaft. „Ich denke, das ist auch für mich wichtig und ich kann die Mannschaft so auch mitziehen“, sagt er.

Mit Wolfstein-Roßbach II wartet ein gefestigtes Team, das auch noch auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft hoffen kann. Das weiß auch Einöllens Spielertrainer, der trotzdem optimistisch bleibt: „Ich hoffe, dass nicht gerade die Granate oder sogar drei Granaten mit runterkommen. Aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge.“

Aus taktischer Sicht wird Basalyks Elf die Partie dennoch zurückhaltender angehen, vor allem in Rückblick auf die 1:3-Heimniederlage im Hinspiel, eine berechtigte Einstellung. „Ich denke, dass wir kompakter stehen müssen als im Hinspiel, die Ordnung besser halten und auch die Chancen nutzen. In der ersten Begegnung hatten wir auch einige Chancen liegengelassen, ansonsten wäre da auch noch etwas Zählbares drin gewesen. Wir wollen auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen, das wäre auch wichtig. Wenn mehr drin wäre, wäre das natürlich auch schön“, sagt der Spielertrainer.

Für das Derby gegen die „Rowos“ stehen Basalyk bis auf Marcel Pontes, der am Sonntag heiratet, alle Spieler zur Verfügung. Zusätzlich kann sich der Toptorjäger des SV Einöllen noch über zwei Rückkehrer freuen. „Jetzt kommen von der A-Jugend noch mal zwei zurück, die länger ausgefallen sind. Wobei ich nicht glaube, dass ich die direkt voll bringen kann, aber da muss man mal schauen.