Das Wetter in der Westpfalz fährt Achterbahn. Nach einem Zwischenhoch wird’s nass und kühler, ehe sich die Lage voraussichtlich nächste Woche wieder etwas beruhigt

Nach dem Einfluss eines Zwischenhochs sorgt am Samstag ein von Westen her aufziehendes Tiefdruckgebiet für dichte Wolken und Regen. Zugleich wird es deutlich kühler in der Westpfalz.

Vorhersage

Donnerstag: Trotz dichter Wolkenfelder zu Beginn des Tages bleibt es am Donnerstag trocken. Am Nachmittag setzt sich bei leichtem Wind aus Südwesten vermehrt die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad.

Freitag: Am Freitag ist es zunächst freundlich und trocken. Am Nachmittag frischt der Wind auf, und aus Nordwesten ziehen kompakte Wolkenfelder über die Westpfalz hinweg, aus denen in den späten Abendstunden Regen fällt. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei 3 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf 14 Grad. In der Nacht auf Samstag bleibt es trüb und regnerisch. Die Temperaturen gehen weiter zurück.

Samstag: Der Samstag startet zumeist stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Nach maximal 2 Grad am Morgen werden im Tagesverlauf Höchstwerte von 10 Grad erreicht. Zeitweise herrscht unangenehmer Nordwest-Wind.

Sonntag: Am Sonntag bleibt es bewölkt, aber meist trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei 1 Grad – es kann leichten Bodenfrost geben – und am Nachmittag bei 10 Grad.

Weitere Aussichten

Zu Beginn der nächsten Woche geht die Achterbahnfahrt in Sachen Wetter weiter. Am Montag ist es stark bewölkt; bei Temperaturen um 12 Grad sind immer wieder Regenschauer möglich. Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter unter zunehmendem Hochdruckeinfluss wieder. Nachts ist allerdings weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen. Tagsüber erreichen die Temperaturen zweistellige Werte.