Für die Westpfalz zeichnet sich ein sommerliches Pfingstwochenende ab. Ab Donnerstag setzt sich zunehmend Hochdruckeinfluss durch, gleichzeitig strömt deutlich wärmere Luft in die Region. Bereits am Samstag steigen die Temperaturen in die Nähe der 30-Grad-Marke. Auch über die Feiertage hinweg bleibt es sonnig und trocken. Damit stehen die Chancen gut für ideales Wetter für Wanderungen und Ausflüge.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag beginnt noch bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf lockert die Bewölkung jedoch zunehmend auf. Neben lockeren Quellwolken zeigt sich häufiger die Sonne, dazu bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen am Morgen bei etwa acht Grad und steigen tagsüber auf rund 23 Grad.

Freitag: Das freundliche Wetter setzt sich fort. Es wird überwiegend sonnig und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei etwa elf Grad, die Höchstwerte erreichen bis zu 27 Grad.

Samstag: Die Westpfalz präsentiert sich mit sonnigem Frühsommerwetter. Die Temperaturen steigen nach einem Morgenwert von etwa 13 Grad auf rund 30 Grad am Nachmittag.

Sonntag: Es bleibt sonnig und heiß. Morgens werden etwa 15 Grad erreicht, tagsüber klettert das Thermometer auf bis zu 31 Grad.

Weiterer Trend

Zum Pfingstmontag und Dienstag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei etwa 31 Grad.