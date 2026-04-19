Sonne, Wolken und kurze Schauer: Zum Wochenbeginn kommt es in der Westpfalz zu typischem April-Wetter. Danach wird es wieder freundlicher.

Mitteleuropa liegt derzeit an der Ostflanke eines Hochs mit Schwerpunkt über den Britischen Inseln. Zu Wochenbeginn strömt daher relativ kühlere Luft in unsere Region. Ab der zweiten Wochenhälfte gelangen aber spürbar mildere und ab Freitag auch wärmere Luftmassen in die Westpfalz, bevor sich die Temperaturen ab Samstag erneut um die 15-Grad-Marke einpendeln dürften.

Wettervorhersage

Montag: Der Wochenbeginn bleibt nach morgendlichen Tiefstwerten von vier Grad tagsüber bei einem Wechsel aus Sonne und mal mehr, mal weniger kompakten Wolken meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in den Niederungen, auf dem Donnersberg und der Kalmit bei nur sieben bis acht Grad spürbar kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest mit frischen bis starken Böen.

Dienstag: Nach Frühwerten von nur drei Grad wechselnd wolkig. Vereinzelt kann es zu schwachen und kurzen Schauern kommen. Höchstwerte um 15 Grad. Lebhafter Nordost-Wind.

Mittwoch: Weitgehend sonnig und trocken mit nur wenigen Cumulus-Wolken am Himmel. Höchstwerte um 18 Grad. Es weht Nordost-Wind.

Donnerstag: Am Donnerstag Fortdauer der sonnigen oder allenfalls leicht bewölkten Witterung. Höchstwerte nachmittags bis 19 Grad.

Weitere Aussichten

Am Freitag wird es voraussichtlich meist sonnig sowie nur leicht bewölkt und trocken – mit frühlingshaften Höchstwerten um 20 Grad wird es spürbar wärmer. Für das Wochenende wird ein trockener und freundlicher Sonne-Wolken-Mix bei 15 Grad erwartet.