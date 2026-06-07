Am Montag ist es sommerlich warm, an den Folgetagen unbeständig und recht wechselhaft mit Schauern, sowie nur noch mäßig warm.

Zu Wochenanfang ist es mit Temperaturen um 25 Grad nochmals sommerlich warm. An den Folgetagen erwartet uns auch in der Westpfalz jedoch allgemein recht unbeständiges und durchwachsenes sowie nur mäßig warmes Wetter. Bei rasch veränderlicher Quellbewölkung kommt es dann wiederholt zu Regenschauern, einhergehend mit einem spürbaren Temperaturrückgang, so dass sich die Tagestemperaturen in den kommenden Tagen lediglich noch maximal um die 20 Grad-Marke einpendeln werden.

Vorhersage

Montag: Am Montag scheint zunächst oft die Sonne und es gibt meist nur dünne oder lockere hohe Wolken. Am Nachmittag verdichten sich von Westen her die Wolken und gegen Abend zieht aus Südwesten etwas Regen auf. Vorübergehend erreicht uns auch in der Westpfalz wärmere Luft, die Höchstwerte erreichen nachmittags 24 Grad, auf dem Donnersberg und der Kalmit werden 20 Grad erwartet. Der Wind kommt am Montag aus südlicher bis südwestlicher Richtung und weht schwach bis mäßig.

Dienstag: Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Allerdings zugleich auch wieder etwas kühler und recht windig aus westlichen Richtungen. Tiefstwerte morgens um zwölf Grad. Höchstwerte nachmittags bei mäßig warmen 20 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch wechselhaftes Wetter mit mehr Wolken als Sonne und Regenschauern. Tiefstwerte morgens um zehn Grad, Höchstwerte nachmittags bei 18 Grad. Lebhafter Südwest-Wind.

Donnerstag: Am Donnerstag stellt sich eine veränderliche Mischung aus Wolkenfeldern und freundlichen Abschnitten ein. Abgesehen von nur sehr schwachen lokalen Schauern sollte es dabei überwiegend trocken bleiben. Tiefstwerte morgens bei kühlen acht Grad. Höchstwerte nachmittags bis 20 Grad.

Weitere Aussichten

Am Freitag überwiegend stärkere Bewölkung mit leichten Regenschauern Temperaturen, welche sich dabei maximal knapp um die 20 Grad-Marke einpendeln werden.