Auch nach Ostern bleibt das Wetter trocken und warm. Die Sonne scheint häufig.

Stabiler Hochdruckeinfluss sorgt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag für durchweg freundliches, niederschlagsfreies und warmes Frühlingswetter. Am Freitag dürfte es zwar vorübergehend unbeständiger und etwas kühler werden. Einen nachhaltigen und spürbaren Wetterumschwung sehen die aktuellen Computermodelle aber erst für Freitag, 17. April, und das folgende Wochenende. Dann dürften nach der Monatsmitte atlantische Tiefausläufer für wolkenreiche, feucht-kühle Witterung mit Regenfällen auch in der Westpfalz sorgen.

Vorhersage

Dienstag: Am Dienstag erwartet uns durchweg sehr freundliches und trockenes Wetter mit viel Sonnenschein und nur einzelnen Cumulus-Wolken oder zeitweise auch hohen, dünnen Schleierwolken, welche aber die Sonne durchscheinen lassen. Bis zum Abend sind rund 12 Sonnenstunden zu verzeichnen – bei Höchstwerten von etwa 20 Grad. Auf dem Berggipfel des Donnersberges und der Kalmit werden 16 Grad erwartet. Der Wind weht im Tagesverlauf nur leicht auflebend aus Nordost.

Mittwoch: Am Mittwoch bleibt es sonnig und es wird noch wärmer. Die Tiefstwerte liegen morgens um drei Grad bei Sonnenaufgang. Höchstwerte nachmittags bis 21 Grad. Allgemein etwas mehr auflebender Nordost-Wind.

Donnerstag: Am Donnerstag ist es zunächst erneut vielfach sonnig – im weiteren Tagesverlauf leicht bewölkt, aber durchweg trocken. Tiefstwerte morgens um vier Grad. Höchstwerte nachmittags um 22 Grad. Abends ziehen dann aus Westen her mehr Wolkenfelder auf.

Freitag: Am Freitag stellt sich tagsüber wechselhafte Witterung mit veränderlicher, zeitweise auch stärkerer Bewölkung mit einzelnen Regenschauern ein. Die Tiefstwerte liegen morgens bei fünf Grad. Tagsüber – bei Höchstwerten nachmittags um 14 Grad – bleibt es spürbar kühler als an den Vortagen.

Weitere Aussichten

Am Samstag und Sonntag ist es tagsüber meist heiter bis wolkig und trocken bei rund 15 Grad.