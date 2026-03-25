Aprilwetter in der Westpfalz: Regen, stürmische Böen und Graupelschauer dominieren. Doch auch die Sonne zeigt sich vorm Wochenende.

Die Westpfalz bleibt in den kommenden Tagen unter dem Einfluss wechselhafter Wetterbedingungen. Ein Tiefdruckgebiet bestimmt die Großwetterlage und sorgt für Regen, Wind und Graupelschauer. Doch auch sonnige Abschnitte sind nicht ausgeschlossen.

Vorhersage

Donnerstag: Weiterhin hält das Aprilwetter Einzug in der Region. Dichte Wolken wechseln mit kurzen Sonnenabschnitten, während wiederholt Regen- und Graupelschauer auftreten, die teils von einzelnen Gewittern begleitet sein können. In Höhenlagen kann Schneeregen fallen, stellenweise schon ab 300 Metern Höhe. Für kurze Zeit sind sogar winterliche Verhältnisse im Bergland möglich. Die Niederschläge lassen im Tagesverlauf nach, sodass am Abend die Sonne zunehmend zum Vorschein kommt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 8 Grad, in höheren Lagen zwischen 2 und 4 Grad. Der Nordwestwind bläst mäßig bis frisch und erreicht in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. Bei Schauern kann es stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde geben.

Freitag: Das Wetter zeigt sich von einer freundlicheren Seite. Ein Zwischenhoch bringt eine kurze Beruhigung der Atmosphäre. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Tiefstwerte am Morgen liegen um 0 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf knapp 10 Grad.

Samstag: Der Samstag bringt aus Nordwesten eine neue Wolkenfront mit sich. Im Verlauf des Tages ziehen dichte Wolken auf, und Regen setzt ein, der in höheren Lagen wieder in Schneeregen übergehen kann. Die Morgenwerte liegen bei etwa 1 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen nur maximal 8 Grad.

Sonntag: Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der Westpfalz wieder versöhnlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, größere Niederschläge sind nicht zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich morgens um 1 Grad, nachmittags steigt das Thermometer auf bis zu 10 Grad.

Weitere Aussichten

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es wechselhaft. Am Montag dominieren dichte Wolken und Regenschauer das Bild. Die Tageshöchstwerte liegen bei etwa 10 Grad, begleitet von einem stärker auffrischenden Westwind.