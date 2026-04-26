Viel Sonne, kaum Regen und kühle Nächte: Die Westpfalz kann sich auf eine stabile Frühlingswoche mit Höchstwerten bis 22 Grad einstellen.

Die freundliche und trockene Frühlingswitterung setzt sich in der Westpfalz zu Wochenbeginn fort. Verantwortlich dafür ist eine stabile Hochdruckzone, die sich vom Nordmeer über die Britischen Inseln bis nach Mitteleuropa erstreckt und das Wettergeschehen weiter bestimmt. Für die Region bedeutet das: In den kommenden Tagen bleibt es durchweg trocken und überwiegend freundlich. Mit einer nordöstlichen Strömung gelangt zwar trockene, vorübergehend etwas weniger warme Festlandluft in die Westpfalz. Bis zum Feiertag am Freitag kann sich die Luft aber wieder erwärmen.

Vorhersage

Montag: Neben viel Sonnenschein zeigt sich zeitweise ein dichteres Wolkenfeld. Es bleibt jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 20 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, in höheren Lagen sind auch frische Böen möglich.

Dienstag: Das freundliche Wetter mit einem Wechsel aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern setzt sich fort. Niederschlag ist nicht in Sicht. Die Tiefstwerte am Morgen liegen um 5 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. Der Nordostwind lebt etwas auf.

Mittwoch: Es ist mit rund 14 Stunden Sonnenschein und meist tiefblauem Himmel zu rechnen. Der Tag beginnt frisch mit Tiefstwerten um 4 Grad. Am Nachmittag werden etwa 21 Grad erreicht.

Donnerstag: Weiterhin hält die meist sonnige oder nur leicht bewölkte Witterung an. Die Temperaturen steigen auf etwa 20 Grad. Zeitweise weht allerdings ein merklich stärkerer Nordostwind.

Weiterer Trend

Am Freitag, 1. Mai, dem Tag der Arbeit, setzt sich das trockene Frühlingswetter fort. Es wird meist sonnig oder nur leicht bewölkt. Mit Höchstwerten bis 22 Grad bleibt es frühlingshaft warm.