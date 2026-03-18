Bis zum Start ins Wochenende dominiert trockenes und mildes Wetter das Geschehen in der Region. Dann ändert sich die Lage.

Am Donnerstag und Freitag sorgt der Einfluss eines Hochdruckgebietes für freundliches und trockenes Wetter mit viel Sonnenschein. Ab Samstag haben von Westen her aufziehende Tiefdruckstörungen dichte Wolken im Gepäck. Zugleich gelangt auch kühlere Luft in die Westpfalz, sodass die Temperaturen zum Wochenende leicht sinken. Insgesamt wird das Wetter wieder unbeständiger.

Vorhersage

Donnerstag: Viel Sonnenschein prägt das Wetter am Donnerstag. Nachmittags können sich hier und da einige Quellwolken bilden, aus denen jedoch kein Regen fallen wird. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 17 Grad im Rheingau, auf dem Donnersberg und der Kalmit werden 13 Grad erwartet. Der Wind weht schwach aus nordöstlicher Richtung.

Freitag: Am Freitag geht es zunächst heiter weiter. Am Nachmittag ziehen einige Quellwolken durch, es bleibt aber meist trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei 2 Grad, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 15 Grad.

Samstag: Zum Start ins Wochenende gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Regenschauern. Insgesamt wird es etwas kühler als an den Vortagen, die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad am Morgen und 13 Grad am Nachmittag.

Sonntag: Am Sonntag ist neben Sonnenschein mit kompakten Wolkenfeldern zu rechnen. Örtlich sind einige leichte Schauer möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 13 Grad.

Weitere Aussichten

Das Wetter ist Anfang nächster Woche wechselhaft, Sonne, Wolken und einzelne Schauer sind möglich. Bei spürbarem West-Wind liegen die Temperaturen knapp im zweistelligen Bereich. Zum Monatsende erwartet uns eine recht unfreundliche und kühle Witterungsphase mit vielen Wolken, niedrigeren Temperaturen und zeitweise auch Regen.