Nach zunächst noch wechselhaftem Wetter mit einzelnen Niederschlägen setzt sich zum Wochenende hin immer mehr die Sonne durch. Auch die Temperaturen steigen deutlich an.

Tiefdruckeinfluss sorgt am Donnerstag und Freitag in der Westpfalz für unbeständiges, durchwachsenes und recht kühles Wetter. Bei veränderlicher Quellbewölkung kommt es wiederholt zu Regenschauern, einhergehend mit einem gedämpften Temperaturniveau. Am Wochenende wird es unter zunehmendem Hochdruckeinfluss spürbar wärmer, sodass sich die Quecksilbersäule langsam der sommerlichen 25-Grad-Marke nähern wird.

Vorhersage

Donnerstag: Das wechselhafte Wetter setzt sich zunächst fort. Bei mehr Wolken als Sonnenschein kommt es im Tagesverlauf zu einzelnen Schauern, dazwischen scheint aber auch mal die Sonne. Mit bis zu 19 Grad wird es etwas wärmer als am Vortag, auf den Höhen werden allerdings nur 14 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Westen. Insbesondere in höheren Lagen sind frische bis starke Böen zu erwarten.

Freitag: Über weite Strecken dominieren die Wolken, gelegentlich fällt leichter Regen oder Nieselregen. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei zehn Grad, die Höchstwerte betragen am Nachmittag rund 17 Grad.

Samstag: Am Morgen ist es noch wolkig, im Tagesverlauf wird es jedoch rasch freundlicher. Die Sonne kommt hervor und es bleibt trocken. Nach morgendlichen Tiefstwerten von zwölf Grad steigt das Thermometer am Nachmittag auf bis zu 24 Grad. Es ist schwach windig.

Sonntag: Neben ein paar harmlosen Cumuluswolken erwartet uns viel Sonnenschein, dabei bleibt es durchweg trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei elf Grad, am Nachmittag werden sommerliche 25 Grad erreicht.

Weitere Aussichten

Die neue Woche beginnt voraussichtlich mit freundlichem und trockenem Sommerwetter. Die Temperaturen steigen weiter an und pendeln sich nahe der 30-Grad-Marke ein.