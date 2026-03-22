Zu Wochenbeginn bestimmen Hochdruckgebiete das Wetter. Am Montag und Dienstag scheint oft die Sonne, die Witterung ist freundlich und trocken. Ab Mittwoch stellt sich die Lage rasch auf Tiefdruckeinfluss um – mit dichter Bewölkung, Niederschlägen und spürbar fallenden Temperaturen. In der zweiten Wochenhälfte setzt sich eine längere, unbeständige und sehr kühle Witterungsphase durch.

Vorhersage

Montag: Nach kühlen Frühwerten um 2 Grad wird es tagsüber häufig sonnig. Gelegentlich ziehen dünne Schleier- oder lockere Quellwolken durch, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei milderen 16 Grad, in den Gipfellagen von Donnersberg und Kalmit bei maximal 12 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen.

Dienstag: Überwiegend heiter mit viel Sonne, begleitet von hohen, dünnen Cirruswolke als transparente Schleierwolken. Es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen örtlich nahe 0 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei rund 17 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest.

Mittwoch: Deutlicher Wetterumschwung mit Temperatursturz: dichte Wolken, zeitweise Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer, vereinzelt mit Gewittern. Dazu wird es unangenehm windig, in höheren Lagen stürmisch. Von Waldspaziergängen wird abgeraten. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 5 Grad, die Höchstwerte erreichen 9 Grad.

Donnerstag: Weiter wechselhaft und zeitweise windig mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern sowie einzelnen kurzen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen am Morgen um 2 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei lediglich 6 Grad. Der Nordwestwind weht frisch und in Böen unangenehm.

Weitere Aussichten

Am Freitag wechselhaft, überwiegend stärker bewölkt, nur noch einzelne Schauer. Die Tageshöchstwerte liegen um 8 Grad, der westliche Wind lebt auf. Zum Monatsende stellt sich regnerisches, sehr windiges und durchweg sehr kühles Wetter ein.