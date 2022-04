Das einstige „Café am Markt“ hat neue Betreiber: Daniel und Ulrike Bößhar. Nach umfangreicher Renovierung wurde am Freitagabend im Restaurant in der Kuseler Marktstraße Eröffnung gefeiert.

Fünf Jahre lang hat das Ehepaar einen gastronomischen Betrieb am Tegernsee geführt. Nun aber hat es beide in die Heimat von Daniel Bößhar – er stammt aus Konken – verschlagen. „Daniels am Markt“ bietet an