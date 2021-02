Die Kreisverwaltung Kusel meldet am Dienstag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie wurden 1582 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, davon gelten 1478 als genesen – sieben mehr als am Vortag –, 58 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Kreis sind aktuell 46 aktive Infektionsfälle bekannt, die sich wie folgt verteilen: 15 im Oberen Glantal, 21 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zehn in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt weiter bei 21,4. Würden die im Kreis lebenden Angehörige der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 20,2.

