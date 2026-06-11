Christopher Sauer, 27-jähriger Athlet des LSC Athlon Kusel, hat sich bei der Ironman European Championship in die exklusive Liste der „Ironman“-Finisher eingereiht.

In einer Zeit von 11:17:38 Stunden absolvierte der Erdesbacher am Sonntag das extrem fordernde Rennen mit rund 3000 Teilnehmern und durfte sich im Ziel erstmals offiziell „Ironman“ nennen.

Damit krönte er eine herausragende sportliche Leistung auf einer der anspruchsvollsten Triathlon-Distanzen der Welt. Der Wettkampf begann mit der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke am Hamburger Jungfernstieg. Der Auftakt führte durch die Binnen- und Außenalster, bevor für die Athleten die 178 Kilometer lange Radstrecke folgte. Sie bestand aus einem zweimal zu fahrenden 88-Kilometer-Rundkurs, der zunächst durch Altona und Othmarschen führte und anschließend entlang der Landungsbrücken bis hin zur Reeperbahn verlief. Für Aufsehen sorgte ein Zwischenfall auf der Radstrecke: Anwohner hatten Nägel auf dem Kurs verteilt, wodurch bei mehreren Teilnehmern Reifenpannen entstanden.

Sauer blieb davon glücklicherweise verschont und konnte das Rennen ohne Zeitverlust fortsetzen. Zum Abschluss wartete der klassische Marathon über 42,2 Kilometer entlang des westlichen Alsterufers. Der emotionale Höhepunkt folgte schließlich mit dem Zieleinlauf auf dem Hamburger Rathausmarkt, wo traditionell jeder Rookie eine Schiffsglocke läutet und danach der legendäre Ruf ertönt: „You are an Ironman!“