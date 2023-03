Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Carsten Janzen nimmt im Mai seinen Hut. Klingt schlimm für den Verein, dessen Team der Torjäger an die Tabellenspitze der C-Klasse Birkenfeld geballert hat. Alles aber halb so wild: Janzen wird weiter für den TV Grumbach stürmen. Auch Trainerkollege Mario Werle bleibt als Spieler an Bord. Am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) gastiert der TVG beim TuS Leisel.

Leisel? Wo ist das denn? „Ich hab’s vorher auch nicht gewusst“, sagt Mario Werle – und muss lachen. Obwohl es eigentlich nicht zum Lachen ist. Da hatten sich die Grumbacher