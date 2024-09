In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord endete das Spitzenspiel zwischen Youth Soccer und Ulmet unentschieden. In der Gruppe Süd springt der FV Ramstein III durch einen knappen Sieg gegen Schopp auf Platz zwei.

Gruppe Nord

TuS Glan-Münchweiler II - SpVgg Welchweiler 0:7. Der Tabellenführer aus Welchweiler feierte einen Kantersieg in Glan-Münchweiler. Mann des Tages war Philip Pfleger mit einem Dreierpack (31., 49., 77.). Die weiteren Tore erzielten Philip Christmann (4.), Denis Miller (18.), Marc Spiegel (54.), hinzu kam ein Eigentor der Heimmannschaft. Der TuS bürgt für Spektakel bei seinen Spielen, bereits 32 Tore fielen in den fünf Partien.

US Youth Soccer - SV Ulmet 1:1. Das Spitzenspiel des Spieltags endete nach Toren von Rolando Lazaro Pinero Jr (64.) und Nadym Yosofzei (89.) 1:1 unentschieden. Somit bleibt Ulmet ungeschlagen.

SG Schrollbach/ Hauptstuhl II - FV Bruchmühlbach 2:2. In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste zwei Mal in Führung. Die SG kämpfte sich jeweils zurück und holte ein 2:2 Remis. Tore: 0:1 Jan Fast (14.), 1:1 Marius Messing (40.), 1:2 Daniel Becker (53.), 2:2 Stefan Straßer (78.)

SG Haschbach/ Schellweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach 2:2. Nach der frühen Führung der Gäste durch Pascal Krauth (12.) schaffte es die SG das Spiel noch vor der Pause auszugleichen (Daniel Rübel 39.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Moritz Königstein das 2:1 durch einen Strafstoß. Nun waren die Gäste gefordert und schafften in der 78. Minute den Ausgleich durch Julian Schäfer.

SG Hirsau II - SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II 7:1. Das Spiel der noch sieglosen Teams war am Ende eine klare Sache für die Heimmannschaft. Bereits zur Pause stand es 4:0. Die Tore erzielten Denis Schneider (3), Michael Drumm, Marvin Jung, Elias Dech, Lars Weber. Das zwischenzeitliche 1:6 durch Kai Janssen war nur Ergebniskosmetik.

SV Hefersweiler - SG Altenglan/Rammelsbach 3:1. Nach der Niederlage in Ulmet vergangener Woche sollte endlich der erste Heimdreier her. Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigerten sich beide Mannschaften und erzielten vier Tore. Am Ende hieß es 3:1 für Hefersweiler, welches den ersten Sieg auf eigenen Platz feiern konnte.

Gruppe Süd

FV Ramstein III - SV Schopp 2:1. In einem engen Spiel fielen die Tore erst nach der Pause innerhalb von 15 Minuten. Daniel Kroll erzielte das Führungstor (55.). Elf Minuten später erhöhte Isaac Lopes de Souza auf 2:0. Jedoch fast im Gegenzug verkürzte der SV Schopp durch Hannes Placzek (68.) zum 2:1-Endstand.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SV Mackenbach II 2:4. Der SV Mackenbach gewann am Ende souverän auf des Gegners Platz und siegte in der ersten von zwei Herschweilerer Kerwe-Partien. Nach 22 Minuten stand es bereits 0:3 durch Tore von Enrico-Nicola Nedelcu (5.) und zwei Mal Aaron Groß (14., 22.). Die Heimmannschaft erzielte ihre Tore kurz vor und nach der Pause durch einen Doppelpack von Emil Haucke (40., 47.). Hoffnung keimte auf, die jäh zerstört wurde mit einem weiteren Gegentor durch Enrico-Nicola Nedelcu (48.) direkt nach dem Wiederanstoß.

SV Nanz-Dietschweiler III - TSG Burglichtenberg II 2:2. Bereits zum zweiten Mal in der Saison mussten sich beide Mannschaften mit einem Remis begnügen. Die Tore wurden auch als Unentschieden auf beide Halbzeiten verteilt (1:1 zur Pause). Die Gäste warten nach dem sechsten Spiel noch auf ihren ersten Saisonsieg.

SV Kottweiler-Schwanden II - SSC Landstuhl II 7:1. Obwohl beide Mannschaften nur zwei Tabellenplätze trennen, kassieren die Gäste aus Landstuhl eine krachende Niederlage gegen die spielstarken Gastgeber. Bereits in der ersten Hälfte zeigte die Mannschaft aus Kottweiler-Schwanden, wer „Herr im Haus“ ist und ging mit vier Treffern in Führung. Patryk Piekarski (7., 45.+1), Joshua Thomas Hornbruch (31.) und Simon Fischer (42.) sorgten für den 4:0-Pausenstand. Die zweite Hälfte wurde ebenfalls klar von den Gastgebern dominiert und erneut Hornbruch (51.), Gianluca di Fede (61.) und nochmal Piekarski (68.) schoben zum 7:0 ein. Lediglich Waldemar Weiss funkte noch einmal dazwischen und erzielte in der 85. Spielminute den Ehrentreffer für die Gäste.

SG Bechhofen/Lambsborn II - SpVgg Welchweiler II 6:2. Die SG gewann zu Hause ohne Mühe gegen den Tabellenletzten aus Welchweiler. Nach 18 Minuten war der Halbzeitstand von 3:1 schon erzielt. Die Gäste bleiben ohne Punkt und die Schießbude der Liga. 48 Gegentreffer in sechs Spielen verweisen darauf. Positiv: die Elf vom Herrmannsberg traf erstmals doppelt in einem Spiel. Die Tore am Samstag erzielten: Nicolas Gab (3), Marcel Holzhauser (2), Berkay Akyol für die Gastgeber sowie Marvin Otto und Besart Saitaj.