In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe Nord bejubelte der SV Kreimbach-Kaulbach einen überzeugenden Sieg in der Fremde. Der SV Ulmet feiert gegen den TuS Landstuhl II einen ungefährdeten Heimerfolg und ist nun punktgleich mit dem Ligaprimus. In der Süd-Gruppe zeigte sich der FV Ramstein III in starker Verfassung und düpierte die Zweitvertretung der TSG Burglichtenberg.

Gruppe Nord

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - TuS Glan-Münchweiler II 4:4. Die Gäste gingen nach den Treffern von Erik Leonhart (4.) und Curo Stemmler (12.) früh mit 2:0 in Führung. Die Hausherren drehten im Anschluss allerdings spektakulär auf und stellten den Spielstand durch die Treffer von Marius Schwehm (25.), Nico Buschauer (36.) und Etienne Jaqui (41.) zwischenzeitlich auf den Kopf. Mit seinem zweiten Tor glich Curo Stemmler noch vor der Pause für den TuS aus (43.). Nach Wiederanpfiff stellte Julian Rech auf 4:3 für die Gäste (51.), ehe Etienne Jaqui in der 71. Spielminute zum 4:4-Endstand netzte.

SG Schrollbach/ Hauptstuhl II - SV Kaulbach-Kreimbach 2:6. Nach einem fulminanten Beginn blieb der Spielausgang lange Zeit offen. Vor allem durch einen starken zweiten Durchgang konnten die Gäste ihren überzeugenden Auftritt mit dem 6:2-Auswärtssieg belohnen.

FV Bruchmühlbach - SV Hefersweiler 1:3. Die Gästeführung durch den Treffer von Patrick Sebastian (29.) glich André Arduc nach 33. Minuten zum späteren 1:1-Pausenstand aus. Die Partie blieb in Hälfte zwei ausgeglichen, ehe ein Doppelpack von Dennis Heß (72./E, 86.) den Hefersweiler Auswärtssieg brachte.

SV Ulmet - TuS Landstuhl II 4:0. Nach einem torlosen ersten Durchgang drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf. Dabei trafen Nadym Yosofzei (46.), Jan Allmann (64.), vom Punkt Christian Ammann (77.) und letztlich Pascal Leinenbach (90.) zum verdienten 4:0-Heimsieg.

Gruppe Süd

SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/ Bann II - TuS Landstuhl 0:3. Die Gäste aus Landstuhl gingen nach den Treffern von Hagen Hentrup (33.) und Sascha Mohr (37.) mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. Die Hausherren fanden auch in der zweiten Hälfte des Kerwespiels in Bann keinen Weg auf die Anzeigetafel. Yannick Staudinger netzte auf der anderen Seite in der 89. Minute zum 3:0-Endstand und damit zum klaren Auswärtserfolg des TuS Landstuhl ein.

SV Mackenbach II - SG Bechhofen/Lambsborn II 4:1. Dank eines Doppelschlags, bei dem Maximilian Andrä (26.) und Aaron Groß (27.) binnen zwei Minuten trafen, führten die Hausherren zur Halbzeit mit 2:0. Erneut Maximilian Andrä (49.) und Aaron Groß (55.) legten nach Wiederanpfiff die Treffer zur 4:0-Führung nach. Der verwandelte Strafstoß von Mohamad Mominzai (82.) blieb Ergebniskosmetik und bedeutete den 4.1-Endstand.

SpVgg Welchweiler II - SV Nanz-Dietschweiler III 2:0. Kurz vor dem Gang in die Kabine trafen Besart Saitaj (39.) und Florijant Saitaj (40.) zur 2:0-Führung der Spielvereinigung. Die Gäste blieben bemüht, dennoch torlos. Somit fuhr die Welchweiler Reserve den Heimerfolg ein.

TSG Burglichtenberg II - FV Ramstein III 2:6. Die Gäste starteten fulminant in die Partie, so trafen Gustavo Garcia (12.), Roberto Odisho (15.), per Elfmetertor Tobias Gries (20.) und erneut Gustavo Garcia (23.) zur frühen 4:0-Führung. Die Hausherren kamen im Anschluss durch die Treffer von Henry Bischoff (30.) und Anthony Aguilar (39.) zur Pause auf 2:4 heran. Eine größere Aufholjagd blieb jedoch aus. Nach Wiederanpfiff profitierte die Ramsteiner Elf von einem Eigentor, Isaac de Souza sorgte mit seinem Treffer für den 6:2-Endstand (51.).

SV Schopp - SV Herschweiler-Pettersheim II 7:2. Die Gastgeber überzeugten vor heimischem Publikum mit schnörkellosem Offensivfußball. Dabei netzte die Heimelf insgesamt sieben Mal. Von den Gästen kam letzten Endes vor allem defensiv zu wenig. Torschützen: Felix Weber, Jonas Busch, Philipp Landoll, Hannes Placzek und Till Wendenburg für die Hausherren, während bei den Gästen Brent Griffin doppelt traf.