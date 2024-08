In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg entschied der FC Marnheim die 13-Tore Partie gegen die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II eindeutig für sich. Der FV Kriegsfeld siegte souverän gegen die Zweitbesetzung des FC Shqiponja Kaiserslautern. In der Gruppe Süd startete die Zweitbesetzung von Oberligist SV Morlautern mit einem Kantersieg die Saison.

C-Klasse Nord

SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II - FC Marnheim 3:10. Bereits nach 22 Minuten lagen die Gäste mit 5:0 in Führung. Die Hausherren verkürzten durch Pascal Parlow (25.) und Kevin Friesen (30.) auf 2:5, im weiteren Spielverlauf behielt Marnheim allerdings die Oberhand und gewann verdientermaßen. Die SG verkürzte ein weiteres Mal durch Marco Hasselmeier in der 65. Minute auf 3:9, jedoch war die Partie zu diesem Zeitpunkt schon längste entschieden. Für den Torregen des FC Marnheim sorgten Calvin Zöll (3), Kevin Schäfer (2), Michael Schneider (2), Christian Selle, Ronny Balz und Robin Weißgerber.

SG Appeltal II - SG Münchweiler/Als.-Langmeil II 4:3. Nach ruhiger Anfangsphase ohne Torgefahr auf beiden Seiten sahen sich die Hausherren nach 33 Minuten durch den Treffer von Silas Hexamer in Führung. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Nicklas Antweiler auf 2:0. Die Gäste fanden nach schwacher erster Hälfte dann besser ins Spiel und erzielten in der 52. Minute den Anschlusstreffer durch Willi Sautner, ehe Jan Wißmann nur fünf Minuten später zum Ausgleich traf. Danach drängten die Blauweißen auf den Führungstreffer, jedoch kämpfte Appeltal sich zurück ins Spiel. So war es erneut Antweiler, der in der 70. Minute die Führung wiederherstellte. Andreas Bies traf nur zwei Minuten später sehenswert zum erneuten Ausgleich der SG „MüLa“. Danach lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, mit dem glücklicheren Ende für die Gastgeber. Ein verwandelter Foulelfmeter von Marius Iwers in der 86. Minute bescherte der Zweitbesetzung von Appeltal den späten Heimsieg.

TuS Bolanden II - SV Gundersweiler II 7:1. Nach nur zehn Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Gundersweiler gelang in der 26. Minute der Anschlusstreffer durch Alessandro Renzino. Bolanden drehte jedoch vor allem im zweiten Durchgang auf und gewannen am Ende deutlich. Für die TuS Bolanden II trafen Michael Hahn (2), Nils Hoffmann (2), Yannic Krieger, Hamidullah Joshanpour und Jason Ehrhard.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - TSG Zellertal II 1:2. Die Gäste lagen nach 20 Minuten komfortabel mit 2:0 in Führung, spielten jedoch ab der 29. Minute aufgrund einer Roten Karte nur noch zu zehnt weiter. In Unterzahl blieben die Offensivaktionen der Zellertaler eher aus, verteidigten die Führung jedoch bärenstark. Erst in der 88. Minute konnten die Hausherren die Abwehrreihe der TSG überwinden. Tim Ackermann erzielte den Anschlusstreffer. Am Sieg der Zellertaler Zweitbesetzung änderte dies jedoch nichts mehr.

FV Kriegsfeld - FC Shqiponja Kaiserslautern II 5:0. Die Hausherren waren auf heimischem Boden eindeutig die spielbestimmende Mannschaft und startete die neue Saison mit einem souveränen 5:0-Sieg. Die Gäste des FC Shqiponja Kaiserslautern II waren deutlich unterlegen und brachten keine nennenswerten Szenen zustande. Spieler des Spiels war Kevin Rothley, der mit seinen drei Treffern (19., 71., 78.) maßgeblich am Sieg des FV Kriegsfeld beteiligt war. Die weiteren Treffer erzielten Pascal Kirchner (21.) und Jan Keller (90.)

SSV Dreisen - SG Stetten/Gauersheim II 4:6. Sinnbildlich für die wilde Partie waren die ersten beiden Treffer. Mit dem ersten Angriff traf Jens Gemünd (1.) für die Hausherren, ehe Jens Neurohr (2.) im direkten Gegenzug den Ausgleich erzielte. Die Gäste drehten daraufhin die Partie durch die Tore von Iven Schmidt (15.) und erneut Neurohr (20.) auf 1:3. Vlad-Andrei Pana erzielte in der 37. Minute den Anschlusstreffer, ehe Jona Malik La Cava (43.) kurz vor der Pause den alten Abstand für Stetten/Gauersheim wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel traf Neurohr (47.) ein drittes Mal und baute die Führung auf 5:2 aus. Mit seinem zweiten Tagestreffer verkürzte Gemünd in der 55. Minute auf 3:5. Torjäger Jens Neurohr durfte sich in der 58. Minute ein viertes Mal in die Torschützenliste eintragen, als er zum 3:6 traf. Dreisen gab sich nicht auf, verkürzte abermals durch Said Demaj (67.), musste sich am Ende jedoch trotzdem geschlagen geben.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - VfL Kaiserslautern II 4:1. Bereits vor einer Woche eröffneten die beiden Teams die Saison in der Gruppe Süd der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Die Gastgeber gaben im ersten Durchgang klar den Ton an. Simon Kreischer brachte die SG in der 20. Minute in Führung. Ein Doppelschlag von Björn Stell (33.) und Micha Jung (36.) sorgten für die komfortable 3:0-Führung. Der VfL erholte sich jedoch schnell davon und meldete sich nur drei Minuten später mit dem Treffer von Darko Zecevic (39.) zurück. Durchgang zwei verlief deutlich ruhiger. Das späte Tor von Benjamin Braun in der 88. Minute zum 4:1, machte dann den Heimsieg für die Zweitbesetzung der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel perfekt.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 2:0. Mit jeweils einem Tor pro Halbzeit fuhr der NMB einen relativ ungefährdeten ersten Saisonsieg ein. Sebastian Koch sorgte in der 32. Minute für die 1:0-Führung. Johannes Dülm sorgte in der 65. Minute für den 2:0-Endstand.

SV Morlautern II - SG Siegelbach/Erfenbach III 7:2. Nach nur sechs Minuten lag die Zweitvertretung des Oberligisten mit 2:0 in Führung. Pascal Rau (4.) und Marvin Buhl (6.) waren die Torschützen. Die Gäste hatten in der siebten Minute direkt die Antwort in Form von Francis Osagie parat, der den Anschlusstreffer erzielte. Morlautern erhöhte jedoch noch vor der Pause die Führung auf 4:1, durch Dominik Fuchs (36.) und Filmon-Dajan Afeworki (45.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Fuchs seine Tagestreffer zwei und drei (54., 72.), womit die Partie entschieden war. Philipp Junk konnte in der 84. Minute noch auf 6:2 verkürzen (84.), das Schlusswort behielt jedoch der SVM. Pascal Rau traf mit dem Schlusspfiff zum 7:2 und schnürte damit seinen Doppelpack.

FC Erlenbach II - TDSV Kaiserslautern II 7:2. Die Heimmannschaft sah sich nach 35 Minuten einer 4:0-Führung entgegen. Peter Kunz (10.), zwei Mal Maximilian Zepp (13., 35.) und Patrick Felger (20.) erzielten die Tore. Doppeltorschütze Senay Abrahaley (36., 47.) brachte den TDSV noch Mal zurück ins Spiel, die Reserve des FC Erlenbach ließ daraufhin jedoch drei Treffer zum 7:2-Heimsieg folgen. Die weiteren Torschützen waren erneut Zepp (49.), Heraldo Jorrin (72.) und Patrick Felger (87.).

SG Eintracht Kaiserslautern II - SV Katzweiler III 1:2. Nach torloser erster Hälfte brachte Finn Zimdahl (56.) die Gäste in Führung. Noah Lis erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0 für die „Dritte“ des SV Katzweiler. Wiederum fünf Minuten später erzielte Marc Gehrke den Anschlusstreffer für die Reserve der SG Eintracht Kaiserslautern, dies war jedoch gleichzeitig der Endstand und somit ein knapper Sieg für den SV Katzweiler III.