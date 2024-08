In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord gewann die Reserve der TSG Zellertal eine Zehn-Tore-Partie gegen den SSV Dreisen. In der Gruppe Süd schoss der NMB Mehlingen-Baalborn II Tore wie am Fließband gegen den FSV Kaiserslautern. Die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II drehte einen 0:2-Rückstand gegen Erlenbachs Zweitbesetzung und siegte am Ende sogar deutlich.

Gruppe Nord

FC Marnheim - FV Kriegsfeld 2:1. Die Gäste gingen nach 15 Minuten durch Steven Fischer in Führung. Kevin Schäfer egalisierte in der 26. Minute zum 1:1-Pausenstand. Durch das Tor des eingewechselten Robin Weißgerber drehte Marnheim dann die Partie. Nach 74 Minuten sah ein Akteur von Kriegsfeld die Rote Karte, was die Chancen auf einen Ausgleichstreffer deutlich schrumpfen ließen.

TSG Zellertal II - SSV Dreisen 8:2. Die Gäste gingen überraschend nach sechs Minuten durch Sascha Deffner in Führung. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Randy Ouellet (10.) traf zum Ausgleich, ehe Donato Buongiovanni (21.) die Partie zugunsten der Hausherren drehte. Ouellet schnürte noch vor der Pause seinen Dreierpack mit zwei weiteren Treffern (26., 35.) zum 4:1-Halbzeitstand. In Durchgang zwei spielte Zellertals Reserve munter weiter. Anil Brandt (60., 65.), Rares Braniste (83.) und Dominik Schreiner (86.) erhöhten auf 8:1. Den Treffer zum 8:2-Endstand erzielte Jens Schlipp (87.) für den SSV Dreisen.

SV Gundersweiler II - SG Appeltal II 0:3. Die Zweitbesetzung der SG Appeltal fuhr einen souveränen und ungefährdeten Sieg gegen die Reserve des SV Gundersweiler ein. Zum 0:2-Pausenstand trafen Silas Hexamer (14.) und Nicklas Antweiler (29.). Zum Endstand traf Denis Klingenschmitt in der 66. Minute.

SG Münchweiler/Als.-Langmeil II - SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II 3:1. Erst kurz vor dem Pausenpfiff fiel der Führungstreffer für die Gastgeber durch Willi Sautner (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte John-Pierre Krüger (53.) auf 2:0. Nur zwei Minuten später gelang den Gästen, nach einem Fehler in der Abwehr, der Anschlusstreffer durch Jonas Brack. Die Hausherren hatten im zweiten Durchgang noch etliche Chancen die Führung auszubauen, scheiterten aber oft am guten Gästetorhüter oder vergaben Torchancen zu leichtsinnig. In der 78. Minute traf Lars Windecker dann zum 3:1-Endergebnis.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - FC Shqiponja Kaiserslautern II 3:0. Philip Hardt brachte die Hausherren nach zehn Minuten per Elfmeter in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Tom Vögele zum 2:0 (47.). In der 85. Minute entschied Lukas Kober die Partie mit seinem Treffer dann endgültig und machte den verdienten Heimsieg klar.

Gruppe Süd

SV Katzweiler III - VfL Kaiserslautern II 3:4. Bereits nach fünf Minuten ging die Reserve des VfL durch Ramses Kenfack in Führung. Kenfack erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (50.). Arol Tagueguim (70.) und Bartosz Brodowski (79.) stellten knapp zehn Minuten vor Schluss auf 4:0 aus Sicht der Gäste. Die Partie schien somit schon entschieden. Jedoch sprach der Schiedsrichter in der 83. Minute eine Zeitstrafe gegen einen Akteur der Gäste aus. Der SVK schöpfte aus der Überzahl neue Energie und kämpfte sich in den Schlussminuten noch mal ran. Manuel Weissmann verkürzte in der 85. Minute auf 1:4. Sebastian Kunze traf per Blitz-Doppelpack zum Anschluss (87., 89.). Letztendlich konnte sich Katzweilers Dritte nicht für die Aufholjagd belohnen, zeigte aber Moral und war nah dran am Unentschieden.

NMB Mehlingen-Baalborn II - FSV Kaiserslautern 13:0. Der NMB fährt einen Kantersieg ein und bleibt auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentor. Gleich drei Spieler der Hausherren konnten einen Dreierpack schnüren – Ali Aboudeif (2., 6., 35.), Yannik Zapp (10., 15., 29.) und Sebastian Koch (20., 78., 87.). Des Weiteren trafen Luca Glag (2), Nico Matthias und Florian Blass.

SG Siegelbach/Erfenbach III - SV Mölchbach II 7:1. Ein einseitiges Spiel ereignete sich in Erfenbach. Den Führungstreffer der Heimelf (Eckel, 26.) konnte Mölschbach noch direkt (Walter, 27.) ausgleichen. Nach einem Eigentor von Schwartz (35.) brachen dann aber alle Dämme. Straub mit einem Doppelpack (48., 63.), Glöckner (69.) sowie Kennel (84.) und Osagie (87.) waren für den Gastgeber erfolgreich und sorgten nach einer schmerzhaften Auftaktniederlage für eine Wiedergutmachung.

SV Morlautern II - TDSV Kaiserslautern II 3:1. Die Gastgeber bestätigten die gute Leistung aus dem ersten Spiel und lagen zur Pause mit zwei Toren von Kaya (19.) und Gradl (42.) vorn. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Gästen der Anschluss durch Vidal (56.), dieser hatte aber keine Bedeutung mehr, als wiederum zehn Minuten später Kapitän Rodriguez zum 3:1-Endstand erhöhte. Somit stehen für Morlautern nach zwei Spielen sechs Punkte und ein Torverhältnis von 10:3 zu Buche.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - SV Enkenbach 1:6. Die Gäste sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse. Bereits nach knapp einer halben Stunde legte Enkenbach mit drei Toren von Doll (9.) und Mayer (29., 36.) vor. Mit dem Halbzeitpfiff gelang der Heimelf zwar noch der Anschluss (Giebert, 45.), im zweiten Abschnitt legte der SVE aber noch mal drei Treffer in Form von Hensel (57.), Gökce (64.) und Mayer (77.) nach und sicherte sich einen verdienten Erfolg beim persönlichen Saisonauftakt.

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - FC Erlenbach II 4:2. Die Gäste kamen besser ins Spiel und dominierten die Partie über lange Strecken, was sich jedoch erst in Minute 56. mit dem Führungstor von Meininger in etwas Zählbarem niederschlug. Jedoch konnte der FCE direkt den zweiten Treffer nachlegen, Kunz war der Torschütze (63.). Anschließend ließ die Mannschaft von Patrick Felger aber schlagartig nach und die Gastgeber nutzten dies eiskalt. Wirth (66.), Stell mit einem Doppelpack (74., 81.) und Pleger (90.) drehten die Partie zugunsten der Heimmannschaft und sorgten am Ende für einen verdienten 4:2-Erfolg.