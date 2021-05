Der SPD-Bundestagskandidat Matthias Mieves ist auf seiner Mut.Macher Tour auch diesen Monat im Kreis unterwegs. In Lohnweiler am Dienstagvormittag, 1. Juni, mit Walter Weichel. In Rehweiler und Glan-Münchweiler am Mittwoch, 2. Juni, am Nachmittag und frühen Abend mit Ude Moldenhauer. Hausweiler, Buborn, Deimberg, Kirrweiler, Kappeln und Merzweiler besucht Mieves mit Susanne Heer und Reinhard Wiedemann am Dienstagnachmittag, 8. Juni.

Am Donnerstag, 10. Juni, geht es mit Klaus Zimmer am Nachmittag und frühen Abend durch Herschweiler-Pettersheim. Bedesbach ist am frühen Freitagnachmittag, 11. Juni, mit Udo Schneider dran. Danach geht es nach Rothselberg mit Mathias Paul und Rainer Mohr.

In Odenbach, Ginsweiler, Adenbach, wird Mieves am Dienstagvormittag, 15. Juni, von Joachim Hübner begleitet. In Kusel und Bledesbach sind am Samstagvormittag, 19. Juni, Julia Bothe und Eckardt Buchholz dabei.

Kirrweiler, Unterjeckenbach, Langweiler, Herren-Sulzbach, Grumbach und Homberg stehen am Donnerstag, 24. Juni, mit Susanne Heer auf dem Plan. Am Samstag, 26. Juni, sind Kreimbach-Kaulbach Vormittag und Rutsweiler am frühen Nachmittag dran.

Eine Sprechstunde für die Bürger des Landkreises ist angekündigt für Montag, 28. Juni, 11.30 bis 12.30 Uhr. Alle Interessierten können sich per E-Mail unter info@matthiasmieves.de oder per WhatsApp, SMS oder iMessage an 0151 10377531 anmelden und werden dann in der Sprechstunde von Matthias Mieves angerufen. Während der Sprechstunde kann auch direkt unter 0151 10377531 angerufen werden.