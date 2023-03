Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem sehens- und hörenswerten Auftritt hat der bulgarische Frauenchor Angelite Besucher am Sonntagabend in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim beeindruckt. Unter Leitung von Katja Barulova boten die 16 Sängerinnen stimmungsvolle Vokalmusik aus der frühchristlichen Zeit.

Auf dem Programm der „Bulgarian Voices“ standen sowohl Werke von Ioannis Koukouzelis als auch von anonymen Komponisten. Zudem gab es ein modernes Stück. Das Repertoire wurde extra für