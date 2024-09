Was in der Vorderpfalz die unzähligen Weinfeste sind, sind in der Westpfalz die Kerwen: Nichts weniger als die Höhepunkte im jährlichen Festkalender vieler Dörfer. Im Kreis Kusel steht dieses Wochenende eine ganz besondere Kerwe an.

Brücken. Brücken liegt im südlichen Kreis Kusel.