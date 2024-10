Zunächst steht nach der bitteren 2:4-Niederlage in Gundersweiler für die TSG Wolfstein-Roßbach die Heimaufgabe gegen den SV Katzweiler an. Den positiven Lauf in der Bezirksliga will TuS Bedesbach-Patersbach gegen die FCK-Portugiesen fortsetzen.

Es war nicht das Wochenende der TSG Wolfstein-Roßbach .