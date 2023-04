Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die einen trudeln abwärts, die anderen klettern emsig: Die beiden Landkreis-Bezirksligisten rollen seit Wochen auf Berg- (TuS Bedesbach-Patersbach) und Talfahrt (SV Nanz-Dietschweiler). Eine Woche vorm direkten Duell sind sie sich tabellarisch begegnet. Der TuS will am Samstag (16 Uhr) beim FV Weilerbach weiter klettern, der SVN am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht SV Mackenbach aus der Abwärtsspirale hüpfen.

„Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht auch noch anfangen, schlecht zu spielen ...“: Es klingt nach einem Scherz, Wolfgang Lang muss bei diesen Worte auch selbst lachen. Doch es