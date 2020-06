Nachdem die Fördermittel für die Erweiterung des Wanderwegenetzes Begehbares Geschichtsbuch in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal vom Leader-Programm bewilligt worden sind, geht es nun an die Umsetzung des Projektes. Wie die Verwaltung mitteilt, ist der neue Bergmannsbauern-Weg bereits markiert worden, bald sollen Infoschilder am Wegesrand aufgestellt werden. Auf einer Länge von 31 Kilometern führt der Weg durch Waldmohr, Dunzweiler und Breitenbach, er soll auch in drei kleineren Rundwegen begangen werden können.

Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert weiter, dass in den nächsten Wochen der zweite, 28 Kilometer lange Wanderweg Jüdische Kultur beschildert werden soll. Sein Start- und Zielpunkt ist das Jüdischen Museum in Steinbach.

Mehr als 300.000 Euro kosten diese Wege insgesamt, 25 Prozent davon muss die Verbandsgemeinde zahlen. Die Eröffnung der beiden Wege, die Kirschenland-, Ritter-Gerin- und Diamantschleiferweg ergänzen und das Begehbare Geschichtsbuch in die gesamte neue Verbandsgemeinde Oberes Glantal ausweiten, ist laut Verwaltung für das Frühjahr 2021 geplant.