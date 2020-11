Die Beschilderung entlang des Wanderweges „Jüdische Kultur“ ist erneut mit nationalsozialistischem Gedankengut verunstaltet und in Teilen beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, liegt der Tatzeitraum zwischen Montag, 2. November, und Mittwoch, 4. November. Bereits im September war die Beschilderung am Jüdischen Kulturweg unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Das Fachkommissariat habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang nun auf Hinweise zu den Tätern, die möglicherweise auf Zweirädern unterwegs seien. Die Tat kann laut Polizei mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.