Ein Benefizkonzert veranstaltet der Lions Club Kusel am 1. Juli, 19 Uhr, als Open Air auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes in Kusel, Bahnhofstraße 104.

Österreichische und deutsche Filmmusik, französische Chansons und andere unterhaltende Titel stehen auf dem Programm. Stefanie Ernst, diplomierte Konzert- und Opernsängerin, Altistin im Ensemble des Landestheaters Coburg, trägt sie vor und wird begleitet von Tobias Markutzik, Bezirkskantor in Kusel. Ausgewählte, auf die Herkunftsländer der Musik abgestimmte Weine und Snacks begleiten die Veranstaltung. Der Erlös des Abends wird den Kriegsflüchtlingen des Ukrainekrieges zugutekommen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Evangelischen Stadtkirche in Kusel statt. Anmeldung an konzert@lions-kusel.de oder unter 0175-5900394.