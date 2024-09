In der Vorsaison mischte der SV Kübelberg in der B-Klasse schon vorne mit, verpasste am Ende knapp die Meisterschaft . Auch in der neuen Spielzeit ist der SVK schon wieder oben dabei.

Saisonstart geglückt, so darf es gerne weitergehen. Zumindest aus Sicht des SV Kübelberg, der sich nach fünf Spieltagen mit 13 Punkten und 20:2 Toren auf Platz zwei in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern