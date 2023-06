Ein 21-jähriger Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte, ist am Montag bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann am Montagabend in Wiesweiler kontrolliert. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Drogen. Ein Drogentest bestätigte nach Angaben der Beamten den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss laut Polizei „nun mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen rechnen“.