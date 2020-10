Nach einer Corona-Pause von fünf Monaten ist die Frauenmannschaft der HWE Waldmohr -Erbach wieder in die Saison gestartet.

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga konnten sich die HWE-Frauen durch die Platzierung im Mittelfeld den Klassenverbleib sichern und blicken nun mit großer Spannung und Fingerspitzen-Kribbeln in die nächste Saison mit dem Trainergespann Teresa Stolz und Anton Roth. Die Truppe ist fast komplett zusammengeblieben. Verstärkung erhält sie durch die Spielerinnen der ehemaligen A-Jugend.

Die zweite Herrenmannschaft hat in Dirk Alles einen neuen Trainer. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist für die Rothenfeldhalle ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Demnach sind für die Rothenfeldhalle maximal 45 bis 50 Zuschauer unter festgelegten Regeln zugelassen. Bei allen Spielen wird die Anwesenheit am Eingang per Formular erfasst.