Der Bahnhof in Lohnweiler wird in den nächsten Jahren barrierefrei ausgebaut. Da es durch diese Arbeiten zur Versiegelung von Flächen kommt, muss eine Ausgleichsfläche ausgewiesen werden.

Der Verlust an unbebauter Natur muss also an anderer Stelle ersetzt werden – und zwar auf einer Fläche von 420 Quadratmetern. Der Ortsgemeinderat sagte dem zuständigen Planungsbüro zu, eine Ausgleichsfläche zur Verfügung zu stellen. Für die Ausgleichsmaßnahme werden 6000 Euro bereitgestellt. Ortsbürgermeister Thomas Knecht schlug vor, dass die Ortsgemeinde die Arbeiten selbst vornimmt und dadurch einen Gewinn für sich erzielen kann.

Welche Fläche für den Ausgleich herangezogen wird, das blieb in der Sitzung des Ortsgemeinderates offen. Wie der Ortsbürgermeister auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, habe er dem Planungsbüro zunächst eine Fläche hinter dem Bolzplatz angeboten. Der Rat diskutierte, ob eventuell eine andere Fläche besser geeignet sei. Letztlich möchte das Gremium mehrere Vorschläge unterbreiten. Übergeordnete Behörden könnten dann mitteilen, welche tatsächlich für die Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind. Erst dann möchte der Rat eine Entscheidung treffen.