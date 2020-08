Der in Offenbach-Hundheim beheimatete Musiker und Kantor Roland Lißmann führt von Zeit zu Zeit den Taktstock beim Barockorchester L’arpa festante. Am Samstag, 29. August, 20 Uhr, gastiert das Orchester unter seiner Leitung im Stadttheater Idar-Oberstein. Ganz im Gegensatz zu seinem Namen, widmet das Orchester seinen Auftritt dem zeitgenössischen estnischen Komponisten Arvo Pärt.

Arvo Pärt gilt als einer der bedeutendsten noch lebenden Komponisten der Neuen Musik. Pärt wurde 1935 in Estland geboren und studierte Komposition in Reval und Tallin. Für seine Kompositionen, die spirituell geprägt sind, hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Arvo Pärt ist populär. Seine Werke werden oft aufgeführt. Die Pianistin Olga Scheps, die seine Kompositionen interpretiert, schwärmt von den „besonderen Klängen“ in seiner Musik. Worte der Bibel oder Gebetstexte liegen auch den Kompositionen für Streichorchester zugrunde. In der Komposition „Trisagion“ bleibt der Text für den Hörer unausgesprochen, ist aber in die Partitur hineingeschrieben und bestimmt die rhythmische Struktur der Musik.

In der Konzertankündigung wird Arvo Pärt mit den Worten zitiert: „Ich war auf der Suche nach einer Klanginsel, auf der Suche nach einem Ort in meinem tiefsten Inneren, in dem – sagen wir so – ein Dialog mit Gott entstehen könnte. Ihn zu finden, wurde zu einer lebenswichtigen Aufgabe ...“.

Das Barockorchester L’arpa Festante versucht, die Komposition in seelische Klanginseln zu verwandeln.

