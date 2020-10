Die B 423 wird ab Montag, 9. November, wegen Bauarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt für rund vier Wochen für den Verkehr vollgesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird die Entwässerungsrinne auf beiden Seiten der Straße saniert. Der Grad der Beschädigung an der Entwässerungsanlage mache eine Sanierung zur Wahrung der Verkehrssicherheit dringend erforderlich. Dabei werde das vorhandene Natursteinpflaster aus den Entwässerungsrinnen durch einen geräuschärmeren und dauerhafteren Aufbau aus Gussasphalt ersetzt. Die Vollsperrung sei aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit notwendig. Die Umleitungsstrecke nach Brücken ist nach Angaben des LBM ab Glan-Münchweiler ausgeschildert und führt über die L358 in Richtung Nanzdietschweiler bis Buchholz. Von dort wird der Verkehr über die L356 in Richtung Schönenberg-Kübelberg zurück auf die B 423 umgeleitet. Die Verkehrsführung gilt gleichermaßen in umgekehrter Fahrtrichtung. Anlieger und Anwohner aus Steinbach sollen ihre Grundstücke während des laufenden Baubetriebes aber weitestgehend erreichen können. Ebenso werde der tägliche Bustransfer aufrecht erhalten. Die Kosten für die Baumaßnahme betragen nach Angaben des LBM rund 284.000 Euro.