Im Westpfalzpokal waren die B-Juniorinnen des SV Herschweiler-Pettersheim zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Nach zwei Niederlagen gelang der große Wurf.

Die B-Juniorinnen aus Herschweiler-Pettersheim (SVHP) hatten in der Landesliga Süd den dritten Platz erreicht, der JFV Westpfalz belegte den zweiten Rang, wurde aber Meister, weil das erstplatzierte Team des 1. FFC Niederkirchen auf ein Entscheidungsspiel verzichtet hatte.

Im Pokalendspiel setzte sich ab er Herschweiler-Pettersheim gegen den JFV Westpfalz mit 4:1 durch. Malou Haupenthal gelang der Führungstreffer, der aber bald wieder zunichtegemacht wurde. Lara Königstein brachte die Mannschaft mit dem Tor zur 2:1-Halbzeitführung und in den letzten Minuten des Spiels mit zwei weiteren Kopfballtreffern zum Sieg. Emotional wurde dieser Erfolg durch einen weiteren Umstand: Für den langjährigen Trainer Tassilo Ziehmer war dieses Finale das letzte Spiel an der Seitenlinie. Der Verein bedankte sich bei Tassilo Ziehmer für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und sein außergewöhnliches Engagement für die Mädchenabteilung. Die beiden Triumphe zeigten die Früchte einer guten Nachwuchsarbeit beim SVHP, so der Vorstand.

Kontakt

Die Mädchenabteilung des SV Herschweiler-Pettersheim freut sich jederzeit über neue Spielerinnen – egal ob mit Spielerfahrung oder als Neueinsteigerinnen. Auch über Zweitspielrechte besteht die Möglichkeit, Teil der Mannschaft zu werden. Interessierte können sich bei Jugendleiterin Jenny Becker unter 0176 32281765 melden.