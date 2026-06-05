Am Sportplatz in Altenglan ist es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 82-Jährigen und mehreren Jugendlichen gekommen. Der Mann ist dabei geschlagen worden und zu Boden gestürzt. Er wurde leicht verletzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Senior war gegen 16.30 Uhr in der Schulstraße unterwegs. Am Sportplatz hielten sich mehrere Jugendliche auf. Er sprach die Gruppe an, weil er davon ausging, dass sie sich dort unrechtmäßig aufhielt. Im Verlauf des Gesprächs schlugen ihn Unbekannte und flüchteten. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 0631 369-14499 entgegen.