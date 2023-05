Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Arzt Dietmar Kraus plant in Schönenberg-Kübelberg ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Die Standortfrage ist noch ungeklärt. Bis der Bau steht, will Kraus in Containern praktizieren. Wo diese aufgestellt werden, ist mittlerweile klar.

Ursprünglich sollten die provisorischen Arztpraxis-Container auf dem Platz vor dem Rathaus, neben der evangelischen Kirche, in Schönenberg aufgestellt werden. Dieser Standort ist nun aus