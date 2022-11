Der Arbeitsmarkt habe nach der Sommerpause wieder an Fahrt aufgenommen. Diese positive Entwicklung habe sich im Oktober fortgesetzt, schreibt die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht über die Arbeitsmarktentwicklung in der Westpfalz. Im Kreis waren im vergangenen Monat einige Menschen mehr ohne Job.

Im Landkreis Kusel waren zum Stichtag im Oktober 1647 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Anzahl der Arbeitslosen um 17 (ein Prozent) gestiegen – im Oktober vergangenen Jahres waren 128 Menschen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober wie im Vormonat bei 4,5 Prozent (Oktober 2021: 4,1).

„Trotz des schwierigen Umfelds ist die Lage am Arbeitsmarkt weiter stabil. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist weiter gering, denn Unternehmen halten ihre Arbeitskräfte trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten“, sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, mit Blick auf die jüngste Preisentwicklung und die Sorge vor Energieknappheit.

639 offene Stellen

In der Westpfalz insgesamt war die Entwicklung im Oktober positiv: Zum Stichtag waren in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie in den Kreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 16.109 Menschen bei der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens arbeitslos gemeldet – 591 weniger als im September. Die Quote lag bei 5,8 Prozent.

Wer im Kreis auf Jobsuche ist, hat noch einige Möglichkeiten. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen aus dem Kreis 37 zu besetzende Stellen gemeldet. Insgesamt waren zum Zähltag noch 639 Stellen im Landkreis offen.