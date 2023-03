Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz zeigte sich im Februar relativ gefestigt: Es gab zum Stichtag zwar mehr Menschen, die auf der Suche nach einem Job waren, allerdings auch ein größeres Angebot an offenen Stellen. Im Kreis Kusel war die Entwicklung sogar noch etwas besser.

Der Arbeitsmarkt biete im Frühjahr beste Chancen für alle Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung seien, schreibt die auch für den Kreis Kusel zuständige Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in ihrem monatlichen Bericht. Grund für diese Aussage sei die von der Agentur wahrgenommene Grundstimmung in den Unternehmen, die sich „im unverändert breiten Stellenangebot über alle Branchen“ widerspiegele.

Die Betriebe im Kreis Kusel zum Beispiel meldeten dem Arbeitgeber-Service in den vergangenen vier Wochen 67 neu zu besetzende Stellen – 19 mehr als im Januar und 38 weniger als im Februar vergangenen Jahres. Zum Zähltag Mitte vergangenen Monats seien 669 offene Stellen gemeldet gewesen. Ähnlich ist auch die Entwicklung in der gesamten Westpfalz: In den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis waren zum Stichtag 7012 offene Stellen gemeldet – 1377 zu besetzende Jobs wurden neu gemeldet.

Im Kreis 1631 Menschen ohne Job

Allerdings sind auch viele Menschen weiterhin auf der Suche nach Arbeit. Im Kreis Kusel waren im Februar 1631 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 17 (minus ein Prozent) weniger als im Monat zuvor, aber 0,2 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitlosenquote lag unverändert bei 4,5 Prozent (Vorjahresmonat: 4,4 Prozent).

Während im Kreis Kusel die Anzahl der Menschen ohne Job gesunken ist, ist sie in der gesamten Westpfalz etwas gestiegen: um 89 auf nunmehr 16.723 Arbeitslose. Zum Vergleich: Im Februar 2022 waren westpfalzweit 16.195 Menschen ohne Job. Die Quote lag im Februar bei sechs Prozent, also unverändert im Vergleich zum Januar (Vorjahresmonat: 5,8 Prozent).