Am Samstag, 24. Juni, findet der 34. Idar-Obersteiner Altstadtlauf statt. Auf dem Programm stehen insgesamt sechs Läufe für verschiedene Altersklassen. Der erste Wettbewerb startet um 15.30 Uhr, der Hauptlauf um 18.30 Uhr.

Die Teilnahme am Altstadtlauf ist ab der Altersklasse U8 (Jahrgänge 2016 bis 2019) möglich. Da steht eine Strecke von 370 Metern auf dem Programm. Je Altersklasse steigern sich die Distanzen bis zum Hauptlauf, der über rund 6,5 Kilometer geht. Die Strecke führt durch die Fußgängerzone unterhalb der Felsenkirche, Start und Ziel sind in der Austraße, auf der Rückseite der Tourist-Information. Veranstalter ist das Stadtjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband sporttreibender Vereine Idar-Oberstein und dem TV 1848 Oberstein.

Die Anmeldung zum Altstadtlauf ist nur unter https://my.raceresult.com möglich, das Portal ist ab sofort freigeschaltet. Die Meldegebühr für Erwachsene beträgt 5 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro, Kinder U8 sind frei. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 18. Juni, um 24 Uhr, Nachmeldungen sind nicht möglich.

In diesem Jahr wird es wieder eine Siegerehrung auf dem Marktplatz Oberstein geben. Dabei erhalten die drei schnellsten Läufer jeder Altersklasse ihre Urkunden. Für die anderen Teilnehmer werden die Urkunden nach den Läufen im Meldeportal bereitgestellt.

Nähere Auskünfte und die Ausschreibung mit allen Informationen gibt es beim Sportreferenten Armin Vogt, Telefon 06781 64-550, Mail armin.vogt@idar-oberstein.de. Die Ausschreibung ist auch auf der städtischen Internetseite www.idar-oberstein.de hinterlegt.