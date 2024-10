Der Förderbescheid strotz nur so vor Wort-Ungetümen. Unterm Strich aber steht eine Summe – 337.000 Euro. Der Bund macht Geld locker für die Alte Welt. Die Mittel gehen an die Initiative, die sich einer Stärkung des Landstrichs zwischen Glan, Lauter und Alsenz verschrieben hat. Doch was passiert nun mit diesem Zubrot?

„Alte Welt – neue Wege“: Das klingt ja noch griffig. Schwieriger wird es mit der „Stärkung der Absorptionsfähigkeit von