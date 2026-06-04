Vor 20 Jahren war die WM 2006 in der Pfalz und es herrschte Ausnahmezustand. Wir suchen Ihre Geschichten, Anekdoten und Fotos von damals für einen Nostalgie-Trip.

2006 war die Pfalz dank Kaiserslautern mittendrin im „Sommermärchen“ – und die Westpfälzer haben gezeigt, wie friedliche Fußballstimmung geht: volle Straßen, Fahnen an Fenstern, Begegnungen mit Fans aus aller Welt und dieser besondere Mix aus Betze-Gefühl und WM-Euphorie. Zum 20. Jahrestag der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland wollen wir genau diese Erinnerungen wieder aufleben lassen – mit Ihren Geschichten, Ihren Momenten, Ihren Fotos.

Waren Sie damals rund um den Betzenberg unterwegs, in der Innenstadt, am Stiftsplatz, beim Public Viewing, im Zug voller Fans oder sogar im Stadion? Haben Sie Gäste beherbergt, mit Fremden gefeiert, mitgefiebert, gejubelt – oder auch gelitten? Dann erzählen Sie uns, wie Sie diesen WM-Sommer erlebt haben und was für Sie der größte Höhepunkt war: das besondere Spiel, die beste Party, der längste Autokorso, die herzlichste Begegnung ...

Erinnerungen ans Sommermärchen 2006 gesucht

Die RHEINPFALZ sucht Anekdoten von Leserinnen und Lesern aus dem Landkreis Kusel, die sich um die WM 2006 drehen – und vor allem Fotos von damals: Schnappschüsse in Schwarz-Rot-Gold oder im Trikot der Lieblingsmannschaft, Bilder aus der Stadt, vom Betzenberg, von Fan-Treffpunkten, aus dem Garten oder vom Balkon, Tickets, Plakate, selbstgebastelte Deko, alles, was den Juni und Juli 2006 für Sie unvergesslich macht. Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen bitte mit ein paar Angaben dazu, wo und wann das war und wer auf den Fotos zu sehen ist, außerdem mit Name, Wohnort und einer Kontaktmöglichkeit für Rückfragen. Die schönsten Einsendungen veröffentlichen wir zur WM in diesem Jahr in der Zeitung und online.

Wie hat sich Ihr „Sommermärchen 2006“ angefühlt? Schreiben Sie eine E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder schicken Sie uns Fotos und Nachrichten via Whatsapp an die 06381 9212-12.