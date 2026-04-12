Eine vierte Mannschaft in der Bezirksliga haben die wenigsten Vereine. Der TTC Brücken hat eine , die zudem auch noch eine überragende Vorrunde spielte.

Auf dem zweiten Platz liegend, ging die Brücker Vierte in die Winterpause. 14:4 Punkte hatte sie aufzuweisen, sie unterlag nur dem Tabellenführer und Meister TV Stelzenberg sowie Vizemeister TTG Bruchmühlbach-Miesau. „Die Vorrunde war überraschend, wir kamen auf Platz zwei. Es gab in der Rückrunde ein paar personelle Umstellungen, die entweder zwingend, oder aufgrund von Jugendförderung gemacht wurden“, erklärt der Vorsitzende des TTC Brücken, Thorsten Mootz.

Die Rückserie lief mit 6:8 Punkten eben dann nicht mehr ganz so gut. Dennoch gelangen der Mannschaft von Kapitän Dejan Mootz drei Siege. „Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Saison, die im vorderen Mittelfeld abgeschlossen wurde. Was für die sehr junge Truppe ein Erfolg ist“, fügt Mootz an.

Nach einem Sieg zum Rückrundenauftakt gegen den Absteiger SG Hochspeyer II folgten noch zwei weitere Erfolge aus den ersten vier Spielen. Die vergangenen drei Partie gingen dann aber allesamt verloren. Gegen den TV Stelzenberg konnte der TTC Brücken IV schon gar nicht antreten und wurde mit einer Strafe von 100 Euro belegt, verlor die Partie am grünen Tisch mit 0:9.

Platz drei oder vier

Vor der Partie gegen den Tabellensiebten TTV Siegelbach II war klar, dass der TTC Brücken maximal noch auf den dritten Rang der Liga nach vorne rücken kann. Von seinem vierten Tabellenplatz der Bezirksliga konnte Brücken jedoch nicht mehr weiter nach hinten durchgereicht werden, auch wenn noch die Partie gegen den Tabellensechsten TuS Gerbach anstand.

Noel Bardt war mit 19 Einzelsiegen in dieser Saison bislang der erfolgreichste Spieler. Bardt spielt im mittleren Paarkreuz und kam mit Kevin Jahr auf die meisten Saisoneinsätze. Jahr musste mit Doppelpartner Axel Weber nur eine seiner neun Saisonpartien verloren geben, mit Noel Bardt ebenfalls nur eine von vier Partien. Kapitän Dejan Mootz kam mit 13 Einzelerfolgen auf die zweitmeisten Siege, ist noch im hinteren Paarkreuz aktiv.

Die bittere Vorentscheidung

In der Partie beim TTV Siegelbach II gab es für die Brücker dann aber eine 3:9-Auswärtsniederlage. Abgesehen von Spitzenspieler Nico Steinmann, der in der Rückserie nur zu einem Einsatz für die Vierte kam, der aber auch in aller Regelmäßigkeit in der Bezirksoberliga aufschlägt, kamen alle Stammspieler zum Einsatz. Gegen die zweite Mannschaft des Pfalzligisten aus Siegelbach lagen die Brücker bereits nach den Doppeln mit 0:3 im Rückstand – eine Vorentscheidung. Bitter war dies insbesondere deshalb, weil gleich zwei Partien, nämlich die von Kevin Jahr/Noel Bardt und Kamil Ibrahim mit Dejan Mootz in fünf Sätzen verloren gingen.

Erst danach kam die Brücker Vierte besser ins Spiel. Kevin Jahr gelangen zwei Einzelsiege. Gegen TTV-Spitzenspieler Marius Hach und den pfalzligaerfahrenen André Wolff gewann Jahr jeweils in vier Sätzen. Außerdem konnte Kamil Ibrahim noch einen Sieg im hinteren Paarkreuz beisteuern. Gegen Siegelbachs Andreas Hach gewann er in vier engen Sätzen. Die übrigen Einzelpartien, die Brücken allesamt verlor, gingen jedoch in drei Sätzen über die Bühne und fielen jeweils zugunsten der Siegelbacher aus.