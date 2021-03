Wer für die nächsten Wochen Termine im Impfzentrum auf dem Windhof hat, muss sich keine Gedanken machen: Obwohl der Impfstoff Astrazeneca vorübergehend nicht verabreicht wird, sollen alle angesetzten Termine bis 10. April stattfinden.

Wie Impfkoordinatorin Miriam Sommer auf Anfrage der RHEINPFALZ am Dienstag mitteilte, habe das Land zugesichert, ausreichend Impfstoff für die bis 10. April vergebenen Termine zur Verfügung zu stellen. Anstatt von Astrazeneca werde Biontech und, erstmals auch in Kusel, Moderna geimpft.

Impfungen mit dem Serum von Astrazeneca waren am Montagnachmittag vorübergehend auch in Deutschland gestoppt worden, um zu überprüfen, ob durch den Impfstoff ein erhöhtes Thrombose-Risiko besteht. Weil die Nachricht erst vergleichsweise spät gekommen sei, habe man kurzfristig nur zwei Impftermine im Kuseler Zentrum absagen müssen. Für diese beiden Impfwilligen will sich Sommer selbst um einen Ersatztermin kümmern – das heißt: Sie müssen sich nicht selbst um einen neuen Termin kümmern.

Noch 500 Dosen im Kühlschrank

Seither werde in Kusel nur Biontech geimpft. Das Land habe zugesagt, für alle bereits festgemachten Termine bis 10. April Impfstoff der Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung zu stellen. Es seien daher keine Absagen für Impftermine vorgesehen, betonte Sommer. Erst vor gut einer Woche hatte das Kuseler Impfzentrum seine Kapazität auf mehr als 1000 Impfungen pro Woche hochgefahren, nachdem eine höhere Impfstoffversorgung angekündigt worden war. Die Kapazität könnte noch weiter erhöht werden, wenn es ausreichend Impfstoff gibt.

Durch den Stopp für Astrazeneca hat das Impfzentrum rund 500 Impfdosen dieses Herstellers in seinem Kühlschrank liegen, sagte Sommer auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Dort soll der Impfstoff vorerst auch bleiben, bis endgültig über Astrazeneca entschieden ist. Laut Sommer ist das derzeit in Kusel befindliche Serum noch bis Juni haltbar und kann bis dahin problemlos verimpft werden.