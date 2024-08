Es gab viel zu feiern für die Zuschauer des Kerwespiels in Welchweiler. Sieben Tore steuerte die heimische Spielvereinigung zur Fußballparty bei, eins der FV Bruchmühlbach. Es ging fair zu in der Begegnung, in der sich für die SpVgg etwas wiederholte.

Zweites Spiel, zweiter Sieg, zweites 7:1. Die Spielvereinigung Welchweiler hat nach der SG Altenglan/Rammelsbach auf den FV Bruchmühlbach mit 7:1 besiegt und sich somit erst einmal an der Tabellenspitze