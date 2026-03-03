Die Mannschaft von Lea Lissmann und Julia Bott konnte ihre Erfolgsgeschichte der letzten Jahre bei den Bezirksmeisterschaften fortsetzen.

Bei den 52. Einzel-Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen im heimischen Vitalbad in Kusel stellte die DLRG Kusel zum 14. Mal in Folge die erfolgreichste Ortsgruppe in der Westpfalz. Acht Titel sowie sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen gingen in die Kreisstadt.

In der Altersklasse (AK) 9/10 weiblich gewann Charlotte Kaiser vor Elice Wilhelm und Leni Schnitzer, während Nathaniel Wilhelm vor Jakob Morawietz in der AK 9/10 männlich siegte. Julie Klein und Jakob Veit gewannen (beide AK 11/12) jeweils die Bronzemedaille. Clara Hanz (AK 13/14) holte Gold, und Jan Morawietz siegte in der AK 13/14 vor Andreas Schwindt. Marie Schneider holte sich Gold in der AK 15/16, und Mika Hinkelmann sicherte sich in der AK 15/16 vor Gustav Gretzschel und Lennox Frank den ersten Platz. In der AK 17/18 weiblich wurde Elli Gretzschel Bezirksmeisterin vor Tedi Petrov und Hanna Hinkelmann. Vanessa Schultz siegte in der AK offen weiblich vor Chiara Franz.

Viele weitere gute Platzierungen

In Podestnähe schwammen Hanne Raab (13/14 w), Lara Schmelzer (15/16 w) und Alina Trautmann (17/18 w) als Viertplatzierte ihrer Altersklassen. Betreut wurde die Mannschaft von Lea Lissmann und Julia Bott.

Weitere Platzierungen

5. Linus Veit (AK 9/10 m)

5. Fin Baumhardt (11/12 m)

5. Sophia Wundsam (AK 13/14 w)

5. Lukas Kolter (AK 15/16 m)

6. Aaron Ihßen (AK 10 m)

6. Marie Winter (AK 11/12 w)

6. Bennet Ihßen (AK 11/12 m)

7. Jannis Nentwich (AK 10 m)

7. Elsa Etchell (AK 11/12 w)

7. Luca Geyer (AK 11/12 m)

8. Emely Kolter (AK 10 w)

8. Lana von Blohn (AK 11/12 w)

10. Lars Natter (AK 10 m)

10. Noah Schwarz (AK 11/12 m)

12. Artur Schwindt (AK 11/12 m)

15. Hendrik Aulenbacher (AK 11/12 m)

16. Martin Schramm (AK 11/12 m)