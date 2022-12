Nach dem Brand eines Einfamilienhauses Ende November in Blaubach geht die Suche nach der Brandursache weiter. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern, Udo Gehring, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, war am 2. Dezember ein Brandsachverständiger vor Ort. Dessen Gutachten „wird in circa zwei Wochen erwartet“. Bei dem Brand Im Röhrbach am Abend des 27. November waren 80 Wehrleute , Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Bewohnerin blieb unverletzt und konnte sich selbst ins Freie retten. Das abgebrannte Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.